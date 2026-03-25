Cerveteri, una mattinata per capire come aiutare un animale in difficoltà. Un incontro gratuito al Granarone il 19 aprile

Che cosa si deve fare quando si trova un animale selvatico ferito? E come ci si comporta davanti a un cucciolo o a un pullo a terra, senza rischiare di peggiorare la situazione? Sono domande che prima o poi possono capitare a chiunque. Ed è proprio da qui che parte l’iniziativa in programma a Cerveteri domenica 19 aprile, dedicata al primo soccorso alla fauna selvatica.

L’appuntamento si terrà dalle ore 10.00 alle 13.00 a Cerveteri, nel Palazzo del Granarone. E si presenta come un evento di sensibilizzazione e divulgazione rivolto a cittadini di ogni età, associazioni locali e volontari di Cerveteri e dei paesi limitrofi.

A organizzarlo è Cosmofauna APS, con il patrocinio del Comune di Cerveteri. L’incontro è gratuito, ma con posti limitati. E per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito di Cosmofauna (www.cosmofaunaaps.com), nella sezione eventi e corsi.

Il programma della mattinata entrerà subito nel vivo già dalle 9.45 con l’accoglienza. Alle 10.00 è prevista la presentazione dell’associazione Cosmofauna APS con l’intervento del presidente Andrea Benvenuti. Si continuerà alle 10.30, parlando di che cosa è un Centro di Recupero Animali Selvatici, con Giampiero Tirone, responsabile del CRAS Lago di Vico Ente Monti Cimini. Alle 11.00 spazio a uno dei temi più concreti dell’incontro: che cosa fare se si trova un animale ferito o in difficoltà. A intervenire saranno Sara Vincenzi, dell’associazione Cosmofauna, e ancora Giampiero Tirone. Alle 11.30 è previsto un coffee break offerto agli iscritti. La seconda parte della mattinata riprenderà alle 12.00 con un approfondimento dedicato all’impatto dell’uomo sulla fauna selvatica, affidato a Veronica Cippitelli di Cosmofauna. Alle 12.30, infine, ci saranno domande e conclusioni.

L’obiettivo dell’incontro è chiaro. Offrire informazioni utili, accessibili e pratiche a chi vive il territorio e può trovarsi davanti a situazioni che richiedono attenzione, rapidità e soprattutto comportamenti corretti. Perché davanti a un animale selvatico in difficoltà, spesso, la differenza tra fare bene e fare male passa proprio dalla conoscenza.

Per informazioni è possibile contattare Veronica al numero 3318575562 oppure Sara al 3478473111. Disponibile anche l’indirizzo email [email protected].