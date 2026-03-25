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Cerveteri, una mattinata per capire come aiutare un animale in difficoltà. Un incontro gratuito al Granarone il 19 aprile

25 Marzo 2026





Cerveteri, una mattinata per capire come aiutare un animale in difficoltà. Un incontro gratuito al Granarone il 19 aprile

Che cosa si deve fare quando si trova un animale selvatico ferito? E come ci si comporta davanti a un cucciolo o a un pullo a terra, senza rischiare di peggiorare la situazione? Sono domande che prima o poi possono capitare a chiunque. Ed è proprio da qui che parte l’iniziativa in programma a Cerveteri domenica 19 aprile, dedicata al primo soccorso alla fauna selvatica.

Cerveteri, una mattinata per capire come aiutare un animale in difficoltà. Un incontro gratuito al Granarone il 19 aprile

L’appuntamento si terrà dalle ore 10.00 alle 13.00 a Cerveteri, nel Palazzo del Granarone. E si presenta come un evento di sensibilizzazione e divulgazione rivolto a cittadini di ogni età, associazioni locali e volontari di Cerveteri e dei paesi limitrofi.

A organizzarlo è Cosmofauna APS, con il patrocinio del Comune di Cerveteri. L’incontro è gratuito, ma con posti limitati. E per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito di Cosmofauna (www.cosmofaunaaps.com), nella sezione eventi e corsi.

Il programma della mattinata entrerà subito nel vivo già dalle 9.45 con l’accoglienza. Alle 10.00 è prevista la presentazione dell’associazione Cosmofauna APS con l’intervento del presidente Andrea Benvenuti. Si continuerà alle 10.30, parlando di che cosa è un Centro di Recupero Animali Selvatici, con Giampiero Tirone, responsabile del CRAS Lago di Vico Ente Monti Cimini. Alle 11.00 spazio a uno dei temi più concreti dell’incontro: che cosa fare se si trova un animale ferito o in difficoltà. A intervenire saranno Sara Vincenzi, dell’associazione Cosmofauna, e ancora Giampiero Tirone. Alle 11.30 è previsto un coffee break offerto agli iscritti. La seconda parte della mattinata riprenderà alle 12.00 con un approfondimento dedicato all’impatto dell’uomo sulla fauna selvatica, affidato a Veronica Cippitelli di Cosmofauna. Alle 12.30, infine, ci saranno domande e conclusioni.

L’obiettivo dell’incontro è chiaro. Offrire informazioni utili, accessibili e pratiche a chi vive il territorio e può trovarsi davanti a situazioni che richiedono attenzione, rapidità e soprattutto comportamenti corretti. Perché davanti a un animale selvatico in difficoltà, spesso, la differenza tra fare bene e fare male passa proprio dalla conoscenza.

Per informazioni è possibile contattare Veronica al numero 3318575562 oppure Sara al 3478473111. Disponibile anche l’indirizzo email [email protected].