Cerveteri, domani sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, giovedì 26 marzo dalle ore 08:00 alle 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Cerveteri. In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Ceri, via Croce Bianca, via del Birbo, via Rimessa Nuova, via Ponte Stretto, via Boietto, via dei Biscini, via di San Paolo, via della Perazzeta, via Fosso del Pinzanello, via del Pinceto e zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile in via di Ceri (fronte Mulino).
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per i disagi.