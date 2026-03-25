La Croce Rossa Italiana mette a disposizione 3.145 i posti per il Servizio Civile Universale

Sono 3.145 i posti messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana per il Servizio Civile Universale. Tra questi, 10 riguardano il territorio coperto dal Comitato CRI di Santa Severa – Santa Marinella, attivo da quasi trent’anni tra Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella. Di questi 10 posti, 3 sono riservati a giovani con minori opportunità economiche, con Isee inferiore a 15mila euro. Potete leggere il comunicato della Croce Rossa Italiana, con tutte le istruzioni per aderire, qui

Il bando si rivolge ai giovani tra i 18 e i 28 anni e offre la possibilità di svolgere un anno di servizio all’interno della Croce Rossa Italiana. Impegnandosi in attività che vanno dalle emergenze ai trasporti sanitari, fino al sociale e alla sensibilizzazione delle comunità. Nel caso del Comitato di Santa Severa – Santa Marinella, i volontari saranno inseriti in quattro progetti differenti, tutti di durata annuale.

Il bando ricorda che il Servizio Civile Universale è un’opportunità concreta per mettersi al servizio della comunità. E, allo stesso tempo, per acquisire conoscenze teoriche e pratiche utili anche per il proprio futuro lavorativo. Un’esperienza, quindi, che unisce impegno civile, formazione e crescita personale.

Sul piano pratico, il servizio prevede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi, distribuite su 5 giorni a settimana. Con turni organizzati in una fascia oraria massima che va dalle 7 alle 23. È previsto inoltre un rimborso mensile di 519,47 euro, non imponibile ai fini Irpef, insieme alla possibilità di ottenere crediti formativi in ambito scolastico e universitario.

Tra gli elementi evidenziati nel comunicato c’è anche il diritto alla riserva del 15% dei posti disponibili nei concorsi pubblici per chi completa il Servizio Civile Universale senza demerito, come previsto dalla legge n. 74 del 2023. A questo si aggiunge la formazione dedicata garantita dalla Croce Rossa Italiana, che viene indicata come sempre superiore alle 100 ore.

Il testo specifica, inoltre, che i volontari SCU non sono soggetti alla sospensione o alla cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità. Che il progetto non determina l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro, e che il periodo di servizio può essere riconosciuto, su domanda, ai fini del trattamento previdenziale.

Per presentare la domanda occorre essere in possesso della CIE o dello SPID e completare la procedura online sulla piattaforma del Servizio Civile Universale. Ulteriori informazioni possono essere richieste sul sito della CRI, su quello del Dipartimento delle Politiche Giovanili oppure direttamente al Comitato CRI di Santa Severa – Santa Marinella, in via Zara snc a Santa Marinella, località Santa Severa, anche tramite email all’indirizzo [email protected]. La scadenza è fissata alle ore 14 dell’8 aprile 2026.