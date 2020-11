Share Pin 9 Condivisioni

La fermata sarà chiusa a partire da domani domenica 29 novembre e sostituita da una linea di autobus

Roma, Metro B Policlinico chiusa per sostituzione scale mobili –

Nel piano di sostituzione delle scale mobili delle stazioni delle metropolitane di Roma, dal 29 novembre verrà chiusa la fermata di Policlinico della linea B.

La chiusura della stazione Policlinico si aggiunge a quella della stazione Castro Pretorio dove sono in corso analoghi lavori di sostituzione integrale di scale mobili e ascensori.

I treni della Metro B, dunque, non si fermeranno presso Castro Pretorio e Policlinico, proseguendo oltre.

Atac ha improntato una nuova linea di autobus per sopperire al disagio, la MB20 con fermate in Via San Martino della Battaglia (n. 70702), Via Giovanni Battista Morgagni, angolo Viale Regina Margherita (n. 80499) e Piazza della Stazione Tiburtina, angolo Via Guido Mazzoni (n. 70123).

La linea MB20 avrà dunque in comune una fermata con il 168 e due con il 649.