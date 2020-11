Share Pin 26 Condivisioni

Bitti è invasa dai detriti mentre a Galatelli si teme l’esondazione del Cedrino con la sua diga

Maltempo in Sardegna, 3 morti a Bitti e 150 sfollati a Galatelli –

Devastante la situazione in Sardegna: tre morti e danni ingenti a causa del maltempo, piegano l’Isola, che resta in allerta rossa.

Bitti in provincia di Nuoro è invasa dalle macerie e proprio lì il fiume di fango che ha allagato le strade della cittadina si è portato via tre persone.

Un uomo a bordo del suo fuoristrada, un anziano annegato in casa e un’altra vittima non ancora identificata con certezza e che forse è una donna anziana di cui non si hanno notizie da ore.

Un bilancio terribile per una cittadina già colpita nel 2013 da un evento simile che fece una vittima.

Anche a Galatelli, sulle sponde del Cedrino, si vivono ore di preoccupazione: il sindaco ha disposto l’evacuazione di 150 persone.

Nel frattempo la Protezione Civile ha ricordato che per la Sardegna è previsto ancora maltempo e l’allerta meteo è rimasta sul rosso.

Fonte: Ansa – Foto: Twitter