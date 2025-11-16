Roma, domani Carlo Verdone Sindaco per un giorno

In occasione del compleanno del regista ed attore
Domani, lunedì 17 novembre, Carlo Verdone sarà “Sindaco per un giorno”. Arriverà a Palazzo Senatorio intorno alle 10.30, accolto da Gualtieri, per prendere parte alla Giunta capitolina nella “Sala delle Bandiere”.
Una giornata ricca di appuntamenti che si concluderà in Sala Giulio Cesare a Palazzo Senatorio dove, dallo scranno del Sindaco, parteciperà ad una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina con un suo intervento.
Al termine della seduta, il “Sindaco per un giorno” Verdone restituirà la fascia tricolore al Sindaco Gualtieri che gli consegnerà la Lupa Capitolina, la massima onorificenza cittadina.
