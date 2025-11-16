Cerveteri, solo un pari sul campo dell’Urbetevere

Gara senza emozioni, ci pensa Patrascu a pareggiare i conti da calcio di rigore. E domenica arriva al Galli il Grifone
Pari del Cerveteri che sul campo dell’Urbetevere non va oltre 1- 1. Un pareggio figlio di una prova scialba, priva di emozioni, giocata alla pari dalle due formazioni. Locali in vantaggio, pareggio etrusco con Patrascu su rigore alla mezzora del primo tempo. E’ il sesto risultato utile del Cerveteri, a seguito di 4 vittorie e 2 pareggi. Nella ripresa c’è da registrare una traversa colpita da Bezziccheri . Altro punto nel carniere per proseguire un percorso che al momento vede gli etruschi a 14 punti sopra la metà classifica. Prossimo avversario del Cerveteri , il Grifone, domenica prossima allo stadio Enrico Galli.