Orientamento: il 29 novembre torna l’Open Day all’Università Cattolica di Roma

di Marco Di Marzio

Il prossimo sabato 29 novembre 2025, il Campus di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà l’attesa nuova edizione dell’Open Day, dedicata alle Lauree triennali, a ciclo unico e Magistrali.

Questo evento rappresenta un’importante opportunità per studenti e famiglie di esplorare le facoltà di Economia, Medicina e Chirurgia, e scoprire da vicino le strutture e i servizi offerti dall’ateneo capitolino.

L’Università ha comunicato l’iniziativa attraverso il proprio sito web, nella sezione “eventi di Orientamento”.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: https://unicattolica.tfaforms.net/218099?tfa_1023=a12Tj000008uYVRIA2&tfa_446=tfa_451&tfa_1024=tfa_1026&utm_source=unicatt&utm_medium=web&utm_campaign=promo_od_invernale25