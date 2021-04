Share Pin 9 Condivisioni

Auto ferme al centro della carreggiata in direzione Firenze.

Ristoratori ancora in protesta: bloccata l’autostrada tra Orte e Attigliano –

Ristoratori ancora in protesta: bloccata l’autostrada tra Orte e Attigliano –

Ristoratori ancora in protesta: bloccata l’autostrada tra Orte e Attigliano (foto Romatoday)

Stanno continuando a far sentire la loro voce. Sono i ristoratori, da oltre un anno costretti a subire le restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza sanitaria.

Ieri, per la seconda volta, sono scesi in piazza a Roma per far sentire la loro voce.

Madri, padri, nonni, fratelli, sorelle, gestori di attività costrette a tenere chiuse le serrande dei loro locali senza alcun aiuto da parte del Governo.

I ristori tanto paventati prima da Conte e ora da Draghi non ci sono e quando invece arrivano sono solo delle briciole incapaci di aiutare concretamente la categoria che lentamente sta scivolando verso un baratro da cui difficilmente riuscirà a risollevarsi se le decisioni del Governo non cambieranno marcia.

E così dopo la protesta di ieri oggi, molti dei ristoratori provenienti dal Nord Italia, hanno deciso di continuare a far sentire la loro voce.

“Lavoro, lavoro”, è quanto urlato dai ristoratori che stanno bloccando l’autostrada A1 tra Orte e Attigliano. (qui il video di Romatoday)

Sono “arrabbiati per la repressione subita in questi due giorni” raccontano. A Roma, i manifestanti sono stati accolti da squadre delle forze dell’ordine che in qualsiasi modo hanno barrato loro la strada verso Montecitorio, dove volevano dirigersi per far ascoltare la loro voce, la loro disperazione per una situazione che sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie in tutta Italia. (foto di Romatoday)

Il tratto dove al momento sono presenti i manifestanti con le loro auto è bloccato con 2 chilometri di coda.

“Chi viaggia in direzione Firenze – spiegato da Autostrade per l’Italia – deve obbligatoriamente uscire ad Orte, dove si segnalano 3 chilometri di coda e proseguire attraverso la strada statale 675 per Viterbo – Montefiascone per poi rientrare in autostrada ad Orvieto”.

“Il traffico pesante – continuano da Autostrada per l’Italia – dopo l’uscita di Orte può percorrere la E45 per Perugia e rientrare a Valdichiana. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia stradale”.

(torna a baraondanews)