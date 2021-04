Share Pin 29 Condivisioni

Questa mattina la consegna dei lavori alla ditta incaricata che dovrà procedere alla rimozione sostituzione e posa in opera delle nuove coperture

Santa Marinella: in arrivo le nuove pensiline alle fermate Cotral

Si è svolta questa mattina, infatti, la consegna dei lavori alla ditta incaricata che dovrà procedere alla rimozione sostituzione e posa in opera delle nuove copertura che renderanno molto più confortevole l’attesa dei pullman.

Il progetto è stato reso possibile grazie all’impegno del consigliere Andrea Amanati e dell’assessore Emanuele Minghella che hanno seguito l’intero iter burocratico. Le pensiline sono state acquistate con il totale contributo dell’azienda Cotral, tramite il progetto denominato “insieme ai comuni“, un progetto che risale al 2016 ma che l‘attuale amministrazione grazie anche all’interessamento del architetto Oliviero di Giustino ha permesso all’amministrazione di prorogare e portare a casa questo importante risultato.

Ben 11 nuove pensiline andranno subito a sostituire le vecchie e obsolete presenti oggi nelle fermate Cotral. L’intervento ovviamente non solo di decoro urbano visto anche il nuovo e moderno design delle strutture, ma è stato disposto per offrire ai cittadini di Santa Marinella la possibilità di attendere arrivo dei bus in totale sicurezza e al riparo dalle piogge o del sole rovente.

Nel secondo step d’interventi, saranno invece collocate, altre pensiline anche in alcune fermate del Trasporto pubblico Locale e saranno installate in alcuni punti già individuati a seguito di sopralluogo e dove attualmente non è presente nessuna copertura nonostante si tratti di fermate molto utilizzate dagli utenti.

L’iniziativa rappresenta un altro importante segnale concreto, che va ad aggiungersi alle tante opere pubbliche già messe in cantiere dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pietro TIdei.

