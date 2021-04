Share Pin 0 Condivisioni

Zingaretti, ristori: “Dalla Regione 550 milioni di euro per le attività economiche”

“Mentre la campagna vaccinazioni va avanti, è importante continuare a stare vicini ai lavoratori e alle imprese che soffrono. Dall’inizio della pandemia, la Regione Lazio ha messo a disposizione oltre 550 milioni di euro in ristori per le attività economiche, con un’attenzione particolare proprio alle categorie più fragili e meno tutelate.

Ora abbiamo lanciato un bando da 30 milioni di euro per aiutare ditte individuali e lavoratori autonomi: sono interessati 113 codici ATECO, tra persone del mondo del turismo, dello sport e ristorazione, colf e badanti.Stiamo lottando per sconfiggere il virus e rilanciare l’economia. Ma è fondamentale continuare ad ascoltare e prendere provvedimenti per non lasciare indietro nessuno. I lavoratori e le imprese meritano rispetto e fatti concreti”.

Così il presidente Zingaretti in un post social