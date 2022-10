Ristorante Al Porticciolo: il top del crudo di pesce a Santa Marinella

Pesce freschissimo e arrivi quotidiani: il pescato locale e le migliori selezioni di crudi del Ristorante Al Porticciolo di Santa Marinella

Per chi ama i crudi di pesce c’è una tappa obbligata sul litorale a nord di Roma: il Ristorante Al Porticciolo di Santa Marinella. Unico ristorante all’interno del caratteristico approdo a pochi chilometri dalla capitale, è anche tra i locali specializzati in cucina di pesce più conosciuti per le prelibatezze da assaporare rigorosamente crude.







Il Ristorante Al Porticciolo ha aperto a Santa Marinella in piena pandemia, nel Luglio 2020 e, nonostante il particolare momento, è riuscito a far parlare di sé per l’alta qualità e la freschezza dei prodotti. “Siamo un ristorante a kilometri zero – spiega Michele Esposito, titolare dell’attività – e ci riforniamo ogni giorno direttamente dai pescatori di Santa Marinella e di Civitavecchia. Qualche volta, se il mare lo permette, facciamo ulteriori rifornimenti pomeridiani, per poter servire sempre pesce esclusivamente fresco. Lavoriamo ovviamente anche prodotti di carne, ma solamente su ordinazione“.







Per il secondo anno consecutivo il ristorante ha ricevuto il premio di Guru della Ristorazione che seleziona ogni anno i migliori ristoranti in Italia e all’estero.





“Il nostro fiore all’occhiello sono i crudi – racconta Michele – con una proposta selezionata e mai scontata, ricca di frutti di mare che non sempre è facile trovare: limoni di mare, gamberi viola e azzurri, ben otto qualità differenti di ostriche, e alcune specialità dall’estero, come le percebes che ci arrivano direttamente dalla Spagna“. Completano il quadro di un servizio di qualità, gli ottimi professionisti che gestiscono la cucina e la sala del ristorante.







Aperitivo, pranzo e cena al Porticciolo di Santa Marinella

La darsena popolata di amanti della nautica e pescatori, e le belle boutique dell’area commerciale del porticciolo, sotto al principesco Castello Odescalchi, sono un panorama ideale per pranzi e cena a base di pesce e per un aperitivo a base di crudi o altre specialità di mare. Inoltre il porto si anima spesso di manifestazioni culturali e sportive. Lo stesso ristorante ha spesso patrocinato e promosso eventi di richiamo, come gare sportive e il grande raduno di Corvette, le splendide auto sportive prodotte da Chevrolet. Nei weekend delle sere d’estate non manca la musica dal vivo sulla terrazza panoramica del ristorante.





Un centinaio di posti a sedere nella sala interna, più altri cento sulla terrazza panoramica, sono a disposizione per cerimonie, compleanni, cene di lavoro e altri eventi. La zona aperitivo, sia all’interno che in terrazza, offre confortevoli divanetti, un bancone cocktail ben attrezzato ed una cantina vini e bollicine che incontra i gusti anche degli appassionati più esigenti.

Orari di apertura del Ristorante Al Porticciolo

Da Ottobre in poi il ristorante apre a pranzo dal Martedì alla Domenica, mentre il Venerdì e il Sabato è aperto anche a cena.

Dalla primavera all’autunno il ristorante è aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena, con il Lunedì riservato al riposo settimanale.

Torna a BaraondaNews.it