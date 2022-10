Successo dei piccoli calciatori di Cerveteri al torneo dell’ASD Cura

Cerveteri, RIM Sport trionfa a Vetralla

Una domenica di sport, amicizia e soprattutto divertimento per i piccoli calciatori della RIM Sport Cerveteri. I ragazzi 2015 di mister Giovanni Accardo e i 2014 di mister Saverio Ruocco e Riccarco Bramacci hanno partecipato ad un bel torneo organizzato dalla Asd Cura a Vetralla. In un clima di grande accoglienza e ospitalità, entrambe le categorie

hanno portato a casa il trofeo giocando splendide partite mettendo in campo quanto appreso in fase di allenamento, per la soddisfazione del presidente della società Ilenia Rinaldi. Al termine delle gare tutti gli atleti sono stati premiati con una medaglia ricordo.

Ecco i piccoli campioni della RIM: Cat. 2015 – Edoardo De Stradis, Mattia Parroccini, Francesco Parroccini, Francesco Spitaleri, Francesco Quarta, Francesco Bitiusca, Thomas Consalvi, Gabriele Orsini, Filippo Ceripa e Filippo Di Giuseppe.

Inoltre è stato consegnato un riconoscimento particolare a chi si è più distinto durante le gare: “Miglior portiere” Edoardo De Stradis; “Miglior gaol” Francesco Bitiusca; “Miglior

attaccante” Francesco Spitaleri; “Miglior giocatore del torneo” Mattia Parroccini.

Cat. 2014A – Roberti Edoardo; Salagean Daniele; Giovanrosa Marica; Bisbocci Matteo; Compagnoni Jacopo; Belzoino Christian; Salvini Francesco.

2014 B: Scalpellini Simone, Di Lucia Gabriele, Sciucco Leonardo, Paolacci Davide, Conti Mattia, Ruocco Diego, Iannarilli Giorgio. Premi speciali: Giovanrosa Marica miglior portiere; Paolacci Davide capocannoniere con 6 reti; Ruocco Diego miglior goal; Di Lucia Gabriele miglior giocatore.

Ringraziamo per l’accoglienza e per l’ottima organizzazione la ASD Cura e in particolare il Presidente Roberto Chiurazzi, il DS Pietro Morelli, il DT Erasmo Moretti, il Mister Emanuele Vitanza, ma soprattutto i piccoli atleti: Bernabucci Cristiano, Ballarini Christian, Marchi Samuel, Morelli Andrea, Scoccianti Lorenzo, Nastasi Simone, Cacalloro Diego Massimo, Viti Nicholas, Sorchetti Nicolò, Aquilani Michele, Milioni Tommaso, Meschini Leonardo, Paccosi Leonardo, Saraconi Giulio, Cascitti Francesco, Proietti Diego, Corradi Thiago, Isopi Cristian, Pasqualetti Filippo, Cicioli Mattia.

Un ringraziamento va anche alla Pizzeria La Torre 2.0 per aver offerto la pizza a tutti gli atleti, alla farmacia Zonghi per la sponsorizzazione del torneo, e alla trattoria RomArte di Cesare Simmi che ha ospitato il pranzo a giocatori e genitori. Da sottolineare che dopo il pranzo, tutte le famiglie hanno potuto visitare il vicino Villaggio di Babbo Natale dove i ragazzi hanno dato libero sfogo al divertimento nel parco giochi dell’area sempre ospiti della società organizzatrice del torneo