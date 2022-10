“Ritengo opportuno rispondere alle solite accuse riportate da un quotidiano locale di carattere nazionale ed internazionale, ormai probabilmente entrato a pieno titolo in campagna elettorale (Il Messaggero) – dichiara il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – Non abbiamo assolutamente rinunciato al project financing per la Passeggiata anzi, nel rispetto delle tante opere fino ad ora eseguite e del referendum che ha dato un risultato schiacciante, il Comune avrebbe dovuto procedere alla realizzazione del progetto così come è accaduto con il project financing del cimitero, quando la tanta polemica si è placata una volta risolta l’emergenza loculi.

Santa Marinella, Tidei: “Project financing Passeggiata momentaneamente sospeso”

Lo stesso discorso potrebbe valere con il project financing della Passeggiata che non è vero toglierà dalla via Aurelia la suggestiva vista panoramica sul mare e tutta quella serie di sciocchezze insensate riportate dal neo Comitato promotore. Nei prossimi giorni convocherò la maggioranza e sottoporrò l’opportunità di rinviare alla futura amministrazione l’eventuale approvazione del progetto che potrebbe oggi essere motivo principale di campagna elettorale, non avendo altre motivazioni su cui attaccare questa amministrazione che con costanza e determinazione ha ridato vita alla città, lasciando un patrimonio di progettualità impressionante.

Non vogliamo – prosegue il primo cittadino – che questa vicenda possa essere strumentalizzata per fini di propaganda, pertanto abbiamo deciso di togliere dalla campagna elettorale questo “scoglio”, rinviando il project financing alla futura amministrazione che avrà il potere decisivo a riguardo. Lo accantoniamo momentaneamente e continuiamo a crederci come fatto fino ad ora. Il Messaggero anziché fare propaganda all’opposizione, avrebbe potuto studiare meglio il disegno progettuale e piuttosto che scrivere fesserie, avrebbe potuto valorizzarne i lati positivi”.

La nota del Sindaco Avv. Pietro Tidei