Ripristino e messa in sicurezza dei punti luce a Cerveteri: concluso l’efficientamento in via Passo di Palo

Interventi in programma sulla pubblica illuminazione di Via del Sasso, di Cerenova e di Campo di Mare. In programma anche la sostituzione di otto punti luce di Viale Tirreno

Hanno preso il via questa mattina da via Passo di Palo una serie di interventi nell’intero territorio comunale di Cerveteri ad opera della Multiservizi Caerite, società municipalizzata al 100% del Comune di Cerveteri. Progettati ed eseguiti in house, sotto la Direzione tecnica dell’Ingegner Umberto Forghieri, puntano a mettere in sicurezza, ripristinare ed efficientare alcuni punti luce della città.

“Il primo intervento, che è attualmente in corso, riguarda via Passo di Palo all’intersezione con via Settevene Palo Nuova, da poco divenuta via degli Angeli Ceretani – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – si sta provvedendo infatti ad interrare un cavo della pubblica illuminazione e conseguentemente a sostituire gli ultimi due lampioni. Una volta sostituiti, via Passo di Palo sarà totalmente efficientata, con lampioni nuovi al Led”.

“Successivamente – prosegue Luchetti – i lavori si sposteranno al Parco della Rimembranza, per il ripristino di sei punti luce spenti e in via del Sasso, per la sostituzione di un punto luce danneggiato dalle fiamme, punto luce importante perché alimenta ulteriori sette lampioni. Il costo totale di questo primo trittico di interventi è di circa 8mila euro”.

Sempre con Multiservizi Caerite, sono in programma ulteriori interventi, tra cui la sostituzione di otto pali di pubblica illuminazione con corpi illuminanti a Led in viale Tirreno a Cerenova, il ripristino di tre lampioni mancanti sul Lungomare dei Navigatori Etruschi e la sostituzione del quadro elettrico del quinto lotto di Campo di Mare.

“Ci tengo infine – ha concluso l’Assessore Luchetti – a ringraziare l’Ingegner Forghieri e tutto il personale della Multiservizi Caerite, sempre attenti e professionali nel seguire le indicazioni da parte dell’Amministrazione comunale”.