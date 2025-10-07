Santa Marinella, in città nuovi cassonetti smart

Posizionate ed in fase di attivazione sette nuove “Isole Ecologiche Intelligenti”

Sono stati posizionati in città e sono in via di attivazione sette nuove “Isole ecologiche intelligenti” per la raccolta dei rifiuti, che si vanno ad aggiungere alle due collocate in via sperimentale lo scorso marzo. Salgono quindi a nove le isole presenti nel territorio comunale, di cui quattro a Santa Severa.

“Lo scopo del progetto è duplice: garantire maggiore decoro urbano, evitando sacchi esposti per strada e offrire ai turisti o ai cittadini la possibilità di conferire i rifiuti correttamente- afferma il sindaco Pietro Tidei– Resta inteso che si tratta di un servizio aggiuntivo, che non sostituisce la consueta raccolta porta a porta, calendarizzata seL’obiettivo del progetto è duplice: garantire maggiore decoro urbano, evitando sacchi esposti per strada e offrire ai turisti o ai cittadini la possibilità di conferire i rifiuti correttamente- afferma il sindaco Pietro Tidei- Resta inteso che si tratta di un servizio aggiuntivo, che non sostituisce la consueta raccolta porta a porta, calendarizzata secondo quanto stabilitocondo quanto stabilito”.

Entrando nel dettaglio, le “Eco-Isole Smart” sono composte da cassonetti per la raccolta del vetro e del metallo, della plastica, della carta e del rifiuto organico

Questi cassonetti sono informatizzati e si aprono esclusivamente tramite la tessera sanitaria.

Sono normalmente chiusi e il conferimento dei rifiuti avviene senza la necessità di toccare leve e pedal

Una volta conferiti correttamente i materiali, il cassonetto si richiude da solo.

Ogni cassonetto è dotato di pannello esplicativo con istruzioni per facilitare l’utente

Non sostituiscono la consueta raccolta porta a porta

Il sistema permette di controllare il comportamento dei cittadini e i quantitativi di raccolta differenziata, in quanto dotati di sensori avanzati che monitorano il livello di riempimento, permettendo a Gesam di ottimizzare il servizio di raccolta e garantire un ambiente più pulito. Il sistema funziona in autoproduzione, perché collegato a pannello fotovoltaico. Le aree in cui sono posizionati i cassonetti sono videosorvegliate da telecamere dedicate, che permettono di controllare il comportamento dei singoli cittadini e verificare eventuali comportamenti anomali e sanzionabili.

“L’obiettivo è aumentare il tasso di riciclo, migliorare l’efficienza e contrastare fenomeni di abbandono dei rifiuti. La scelta di metterne 4 a Santa Severa è dettata dalla maggior presenza turistica nella frazione e la conseguente necessità di copertura del servizio”, spiega il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani.

“Un passo concreto verso una gestione dei rifiuti più efficiente, più sostenibile e rispettosa del decoro della città”, commenta il vicesindaco Andrea Amanati.

Di seguito le zone del territorio comunale dove sono state posizionate le nuove isole che si vanno ad aggiungere a quelle in piazza Civitavecchia e in piazza Roma a Santa Severa:

1. Via E. Fermi altezza ingresso parco pubblico Cuffaro;

2. Parcheggio Baia di Ponente (fuori dall’area mercato del sabato);

3. Via delle Colonie parcheggio antistante Palazzetto dello sport altezza distributore ACEA;

4. Via Valdambrini fronte CC Eurospin;

5. Piazza Caduti di Nassirya lato strada;

6.Lungomare Pyrgi spazio compreso tra il civico 14/a e via degli Etruschi;

7. Lungomare Pyrgi lato mare tratto fronte i civici 22 e24

Per dettagli ed informazioni ci si potrà rivolgere all’Eco Sportello situato in Piazza Civitavecchia.