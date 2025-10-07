“L’ultima notte di Marco Vannini” è il secondo volume del giornalista, con l’anteprima nazionale a Cerveteri il 12 ottobre

ROMA – A dieci anni dalla tragica scomparsa di Marco Vannini, il caso che ha sconvolto l’Italia viene racchiuso in un nuovo volume d’inchiesta. Il giornalista de Le Iene, Giulio Golia, ha annunciato con grande emozione l’uscita del suo secondo libro, interamente dedicato alla storia del giovane di 20 anni ucciso da Antonio Ciontoli, padre della fidanzata.

Il libro, intitolato “L’ultima notte di Marco Vannini”, sarà disponibile in libreria e in tutti gli store digitali a partire dal 14 ottobre.

Un Lavoro a Quattro Mani e un Forte Impegno Emotivo

Golia ha spiegato che la decisione di trasformare anni di inchieste de Le Iene in un libro nasce dal profondo legame emotivo con la vicenda.

“È una storia a cui teniamo molto, di cui abbiamo parlato per anni a Le Iene, e ora, a 10 anni dalla morte di Marco, è diventata un libro,” ha dichiarato il giornalista.

Il volume promette di essere un racconto dettagliato che ha “molto provato” gli autori stessi durante la stesura. Arricchiscono il testo la prefazione di Anna Boiardi (collega di Quarto Grado) e un toccante commento finale scritto da Marina e Valerio, i genitori di Marco, la cui battaglia per la giustizia è diventata un simbolo per l’opinione pubblica.

Le Date Ufficiali delle Presentazioni

Il tour di presentazione del libro partirà con un’anteprima nazionale nella città di Marco:

Anteprima Nazionale: Domenica 12 ottobre a Cerveteri .

Domenica a . Presentazione Ufficiale: Mercoledì 22 ottobre a Roma .

Mercoledì a . Tappa Campana: Martedì 11 novembre a Napoli.

L’editore ha promesso che ulteriori date di presentazione saranno comunicate a breve. Il libro “L’ultima notte di Marco Vannini” è già disponibile per il pre-order.