Il Nastro Rosa sul Tevere: A Nazzano la “Walk for the Cure” per la Salute Femminile

Domenica 26 ottobre, una giornata solidale con il Patrocinio di sei Comuni tra Lazio e Sabina

NAZZANO TEVERE FARFA (ROMA) – Una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui tumori al seno, immersi nella bellezza naturale della Riserva Tevere Farfa.

L’associazione Amiche in Rosa organizza per domenica 26 ottobre 2025 l’evento “Walk for the Cure”, un appuntamento di sport, informazione e solidarietà che gode del patrocinio di ben sei Comuni: Nazzano, Filacciano, Ponzano Romano, Civitella San Paolo, Torrita Tiberina e Montopoli di Sabina.

La manifestazione si terrà presso gli Uffici della Riserva Naturale Nazzano Tevere Farfa, con inizio delle attività previsto per le ore 9:30.

Il Programma: Dalla Camminata alla Conferenza

La mattinata è stata strutturata per combinare attività fisica e momenti di approfondimento medico-scientifico:

Ore 9:30: Pratica di risveglio muscolare.

Ore 10:00: Walk for the Cure. La camminata solidale, guidata da AIGAE, si svolgerà ad anello nei suggestivi dintorni di Nazzano.

Ore 12:00: Conferenza di Apertura. Saranno presenti numerosi esperti per dibattere sui temi cruciali della salute femminile: Gemma Todrani (Psicoterapeuta/Psicologa). Gigliola Tichetti (Psicologa, Centro Dharma). Tania Turchetti (Naturopata/Terapista del suono armonico). Noemi Acclaro (Nutrizionista). Cesare Materazzi (Fisioterapista). Elena Di Vito e Mihaela Aurelia Goga (Estetiste Oncologiche OTI).

Saranno presenti numerosi esperti per dibattere sui temi cruciali della salute femminile:

Solidarietà e Momenti Ricreativi

Dopo gli interventi, il programma prosegue con la convivialità e lo sport:

Ore 13:45: Pranzo a sacco con possibilità di usufruire di Food Truck Vegan e Gluten Free.

Ore 15:30 e 16:30: Giro in battello sul Tevere, della durata di un'ora, in due turni.

La “Walk for the Cure” è una passeggiata solidale a sostegno dei progetti di Komen Italia per la salute femminile. Con una donazione di 10 euro si riceverà la maglia dedicata. Sarà inoltre presente lo Stand della Croce Rossa Italiana.

Per informazioni e prenotazioni (solo per passeggiata e battello) è possibile chiamare il numero: 334 313 7543.