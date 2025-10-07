Tragedia Manziana: Chiesto il Processo per i Proprietari dei Rottweiler

Paolo Pasqualini morì sbranato nel bosco: la Procura di Civitavecchia accusa la coppia di omicidio colposo

MANZIANA (ROMA) – Svolta giudiziaria nella drammatica vicenda che l’11 febbraio 2024 vide la morte di Paolo Pasqualini, il 39enne sbranato da tre Rottweiler mentre faceva jogging nel bosco di Manziana, alle porte di Roma.

La Procura di Civitavecchia ha chiesto il rinvio a giudizio per Patrizio Pintus e l’ex moglie Giovanna Minelli, proprietari dei tre cani molossi. La coppia è accusata di omicidio colposo e omessa custodia degli animali.

La Tragedia nel Bosco

Paolo Pasqualini, capo reparto in un supermercato e iscritto alla facoltà di Scienze Motorie, era solito correre nel parco. Quella domenica mattina, intorno alle 8:30, è stato brutalmente attaccato dai tre cani, fuggiti da una vicina abitazione.

L’assalto è stato descritto come violentissimo: i cani non gli hanno lasciato scampo. Pasqualini è stato trovato a terra con profonde ferite al volto, al collo e alle braccia. Sebbene un allevatore abbia tentato di intervenire, per il 39enne non c’è stato nulla da fare; i soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

Le Indagini e l’Accusa di Omessa Custodia

Secondo le ricostruzioni, i tre Rottweiler sarebbero fuggiti dal giardino della villetta tramite un buco o un varco nella recinzione.

Le indagini condotte dalla Procura di Civitavecchia, che hanno incluso perizie comportamentali sugli animali per verificarne l’aggressività, si sono concentrate sulla presunta negligenza nella custodia. I familiari della vittima, tramite i loro legali, avevano chiesto che i proprietari spiegassero come fosse avvenuta la fuga dei cani.

La tragedia di Manziana ha profondamente scosso la comunità locale, sollevando importanti questioni sulla sicurezza pubblica e sul ruolo e le responsabilità dei proprietari di cani di grossa taglia.

Ora spetta al giudice stabilire la data dell’udienza preliminare che deciderà se Patrizio Pintus e Giovanna Minelli dovranno affrontare il processo per la morte di Paolo Pasqualini.