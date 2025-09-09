Riparte il “Piano Asfalti” del Comune di Cerveteri

Nuovo manto per via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti e Largo Almunecar

L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Approvato in Giunta il progetto esecutivo di ulteriori 950mila euro di lavori”

“Dopo la pausa estiva del mese di agosto, dovuta alla chiusura degli impianti di approvvigionamento del materiale e all’ordinanza regionale che vietava lo svolgimento di lavori nei giorni di maggior caldo, ripartiranno in questi giorni i cantieri per il rifacimento del manto stradale. Lavori iniziati nel mese di luglio a Campo di Mare, proseguiti poi a Cerenova e a Cerveteri capoluogo. Proprio nel capoluogo, già sono state riasfaltate in tutta la loro interezza via della Lega e via Ezio Brandolini: ora si procederà con via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti e Largo Almunecar. Infine, ci si sposterà al Sasso per il rifacimento di Via Patrizi Montoro”. Ad annunciarlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri.

“Quello che si sta per andare ad ultimare – spiega l’Assessore Luchetti – è un appalto da 950mila euro e in Giunta, abbiamo già approvato il progetto esecutivo per ulteriori 950mila euro sempre per il rifacimento del manto stradale di alcune delle strade della nostra città che necessitano di intervento. Lavori che interesseranno via Toti, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia a Cerenova e via Montegrappa, via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli a Cerveteri capoluogo. Non appena sarà pubblicata la gara d’appalto ne daremo chiaramente notizia alla cittadinanza”.