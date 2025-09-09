Sparo contro auto in sosta a Cerenova: arrestato un 30enne dalla Polizia di Stato

CERVETERI – Un uomo di 30 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Cerenova con l’accusa di aver esploso dei colpi d’arma da fuoco contro alcune auto parcheggiate in via Cales. L’episodio, avvenuto nel cuore della notte, ha destato grande allarme tra gli abitanti della zona.

Gli agenti del commissariato di Ladispoli, sotto la direzione del comandante Fabio De Angelis, sono intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni dei residenti, riuscendo a individuare il presunto responsabile. La perquisizione domiciliare effettuata a suo carico ha portato al ritrovamento dell’arma utilizzata per l’azione.

L’uomo, che secondo le indagini avrebbe agito per motivi non legati a un’intimidazione, dovrà rispondere di reati come il danneggiamento e il porto abusivo di arma da fuoco. Attualmente si trova nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I proprietari dei veicoli coinvolti, tra cui una Fiat 500 e una Toyota Aygo, hanno già sporto denuncia presso il commissariato locale.