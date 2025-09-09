Appuntamento domenica 14 settembre in Piazza IV Novembre: cuore dell’evento la raccolta sangue, organizzata dal Gruppo Donatori “Olgiati”, dalle ore 8 alle ore 12
Bracciano ospita la 4ª edizione di “Salute, Solidarietà, Sport” –
“Domenica 14 settembre 2025 Bracciano torna a essere palcoscenico di valori e comunità con la 4ª edizione di “Salute, Solidarietà, Sport”.
A renderlo noto il Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV, che in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook dichiarano inoltre:
“L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale e supportata da A.V.A.B. Protezione Civile, animerà Piazza IV Novembre per un’intera giornata all’insegna della prevenzione, del benessere e della partecipazione.
Cuore dell’evento sarà la raccolta di sangue organizzata dal Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV: dalle ore 8 alle 12 sarà possibile compiere un gesto concreto di solidarietà, destinato alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.
Un’occasione unica per unire salute, sport e impegno civile.”