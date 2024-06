Quando si dice “una stagione da incorniciare”. È proprio il caso della Scuola Calcio della RIM Cerveteri. Oggi vogliamo puntare i nostri riflettori in particolare sulle categorie 2015 e Piccoli calciatori emergenti che stanno affrontando un percorso di crescita incredibile in un ambiente – va riconosciuto – del tutto familiare e di amicizia. Sono tre gruppi di bambini (due 2015 e uno 2016) che si sono distinti in questo finale di stagione nell’edizione 2024 del torneo Di Ianne a Civitavecchia. Un torneo importante sul territorio del litorale romano che si svolge presso l’impianto sportivo di Viale Guido Bianconi della Asd Leocon del presidente Stefano Ambrosi. Il torneo ha confermato anche quest’anno un’organizzazione ben consolidata e al quale partecipano società da tutto il comprensorio della provincia a nord di Roma. Le due squadre 2015 della RIM hanno sbaragliato la “concorrenza”, e parliamo di società storiche come il Civitavecchia Calcio, Evergreen, Olimpya, Città di Cerveteri, Virtus Msn, Totti Soccer, Accademy Frosinone, DLF, Leocon, Tarquinia Calcio, Allumiere e San Pio X.

Entrambe le giovanissime compagini etrusche, una volta superata la fase a gironi, hanno vinto ai quarti di finale, hanno vinto la semifinale e si sono trovate a disputare insieme la finalissima del torneo. E vi lasciamo immaginare che più che una finale è stata una vera e propria festa. Hanno giocato, ma alla fine non c’è stato un vero e proprio vincitore, perché alla RIM è così… i ragazzi si sono divertiti e al triplice fischio dell’arbitro si sono abbracciati tutti, a dimostrazione di aver appreso che non è importante solo vincere, ma che il rispetto e l’educazione vengono prima di ogni altra cosa, che si vinca o che si perda.

Rim, i piccoli della Scuola Calcio vincono il Torneo “Di Ianne” sul campo della Leocon a Civitavecchia

Torneo perfetto anche per i 2016 che hanno superato un girone non proprio semplice: Civitavecchia, Acc. S. Marino, Città di Cerveteri e Olimpya. Questi ragazzi sono arrivati in

finale senza mai perdere neanche una partita. Costanza, tenacia, carattere e tecnica sono stati gli ingredienti che hanno fatto la differenza in campo. Complimenti!

Il Direttore tecnico della RIM Cerveteri Calcio, Fabrizio Carbone (nella foto) commenta questa stagione memorabile: “Non potevamo sperare in un finale migliore. Vi preannuncio che l’anno prossimo avremo vicino allo stemma della RIM quello della SS. Lazio. Abbiamo raggiunto un accordo con la Lazio Soccer School, e tengo a sottolineare che siamo stati contattati noi da loro e ci hanno fatto questa proposta. Al momento è un accordo verbale, il contratto va ancora firmato, ma lo faremo presto. Siamo contenti dei risultati

ottenuti soprattutto fuori dal campo: educazione in primis, sia in campo che fuori. Il nostro lavoro si vede e ne sono davvero orgoglioso, basti pensare ai 2010 che sono

arrivati terzi nella Coppa della provincia di Viterbo, è stata una grandissima soddisfazione. Sono contento di vedere anche che stanno arrivando ragazzi da fuori per

allenarsi con noi, sia nella scuola calcio che nel settore giovanile, a dimostrazione del buon lavoro svolto e questo ci inorgoglisce, siamo strafelici. Sono contentissimo, penso che meglio di così non si poteva fare. Abbiamo dato lezioni di calcio e di educazione calcistica a tutti. Come dico sempre, per poter vincere devi imparare a perdere”.

