Il cielo di Cerveteri è bianco, rosso e verde!

Una stagione sportiva spettacolare! La Sicania Volley Cerenova non finisce di stupire e porta a casa altri quattro risultati preziosi ed importanti. Ma facciamo un passo indietro. Torniamo ad un mese e mezzo fa. Aprile 2024: i campionati sono ancora in corso, a fare il primo bellissimo risultato è la terza divisione maschile allenata da Fabio Bellucci che con tre giornate di anticipo vince il Campionato dopo un percorso praticamente perfetto. Maggio 2024: questa volta ad essere chiamate a coronare il sogno promozione sono le ragazze della coach Sabrina Sava che dopo un ottimo campionato si ritrovano ad affrontare la fase dei play off per il passaggio di categoria dalla terza divisione alla seconda.

Intanto gli under 13 e 14 maschili allenati da Fulvio Bianchini che rispettivamente vincono ed arrivano terzi nel campionato Opes, si qualificano per la finale regionale dell’11 e 12

maggio 2024 ad Allumiere. Parallelamente anche le under 16 e 18 femminili allenate dalla coach Sabrina Sava vincono il campionato Opes e le fasi successive passando anche loro alle finali regionali del 19 maggio 2024 svoltesi ad Allumiere e Tolfa. Dieci giorni di fuoco ma che hanno portato a numerosi successi: la Promozione della Terza Divisone Femminile; il Titolo di Campioni Regionali under 13 maschile (con Francesco Terracciano premiato anche come miglior giocatore); il Terzo posto Regionale under 14 maschile; il Titolo di Vice Campionesse Regionali Gold under 16 femminile; il Terzo posto Regionale under 18 femminile. Ma non è tutto. Mentre ancora si brinda e si festeggia per le promozioni delle squadre Open e per i titoli regionali delle squadre under arriva la notizia che le under 16 e 18 staccano il biglietto per la finale nazionale Opes National

Cup che si è svolta nel week end appena trascorso dal 7 al 9 giugno a Silvi Marina in Abruzzo.

Sicania Volley Cerenova Campionessa d’Italia

Ed ancora, la Sicania Volley Cerenova è stata presente alla finale scudetto del Campionato Italiano per società Fipav con diverse squadre under 20 ed under 18 maschili in collaborazione con la società di beach volley We Beach di Roma, svoltasi a Bibione in Veneto sempre dal 7 al 9 giugno. E come è andata? Nella finale nazionale di pallavolo la Sicania Volley Cerenova diventa Campionessa di Italia con l’under 16 femminile e Vice Campionessa con l’under 18 femminile, con Gaia Ragnisco premiata anche come miglior giocatrice under 16. Nella finale nazionale di beach volley si cuce lo scudetto sulla canottiera e diventa Campionessa d’Italia under 20 maschile grazie a Filippo Funari e Francesco Peri e Vice Campionessa con l’under 18 maschile per merito di Gianluca Galano e Jacopo di Bona.

Cosa aggiungere se non un calorosissimo plauso a tutta la società, agli atleti ed atlete, ai genitori, allo sponsor Havana Beach Focene che continua a credere nel progetto della Sicania ed a tutti i tifosi ed appassionati che sostengono la società di Cerenova. Il 28 giugno 2024 presso il centro Sportivo Sabbiadoro la società saluterà i propri atleti con una mega festa per ringraziare e sugellare la stagione strepitosa appena trascorsa. Vi salutiamo con il loro motto facendogli un grande in bocca al lupo augurando di continuare su questa scia di vittorie ed entusiasmo.