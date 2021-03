Share Pin 1 Condivisioni

Nei suoi confronti mosse accuse di concussione, corruzione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente

Rifiuti Lazio, ai domiciliari la dirigente della Pisana Flaminia Tosini

E’ finita ai domiciliari la dirigente della Regione Lazio nonché amministratore delle società “Ngr Srl” e “Mad Srl”, Flaminia Tosini.

Come riportato da Adnkronos, la dirigente dovrà rispondere di concussione, corruzione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente.

Ai domiciliari anche Lozza che avrebbe ottenuto indebitamente l’autorizzazione per la società “Ngr Srl”, per la trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale, a nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu della Capitale.

“Come previsto dal regolamento regionale la dirigente è stata sospesa dal suo incarico in attesa di conoscere gli sviluppi dell’inchiesta avviata dalla Procura di Roma”, ha dichiarato la Regione Lazio dopo la notizia degli arresti della Tosini.

“Esprimiamo fiducia nell’azione della magistratura, auspicando che si faccia rapidamente luce su questa vicenda, e rinnoviamo l’apprezzamento nei confronti della direttrice Tosini, che saprà chiarire la correttezza del suo operato nel rispetto delle proprie funzioni”.

