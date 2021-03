Share Pin 87 Condivisioni

Lutto nella città etrusca. “Ti vorremo sempre bene e terremo alto il tuo ricordo”

Cerveteri: se ne va lo storico custode della Giovanni Cena, Enrico Ricci

La città etrusca e in particolar modo tutti quegli studenti e quei genitori che negli anni avevano avuto l’onore di conoscerlo, dicono addio a Enrico Ricci.

Lo storico custode della Giovanni Cena di Cerveteri purtroppo ci ha lasciato.

“Tifosissimo della nostra squadra di calcio – scrive un amico sui social – che seguiva anche in trasferta, per ragioni di famiglia si era trasferito a Cave ma era rimasto sempre legatissimo a Cerveteri e a tutti i paesani e agli amici di sempre”.

“Grande ironia e simpatia lo facevano amare per le sue battute fu lui a coniare la frase: “non sei un Monzon” per ridimensionare con scherno chi volesse essere sopra le righe. Ti vorremo sempre bene e terremo alto il tuo ricordo. Riposa in pace amico”.

