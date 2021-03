Festa del Papà: arrivano i Bignè di San Giuseppe del MAVÌ

Share Pin 19 Condivisioni

Tra i migliori del Litorale, già prenotabili per la consegna a domicilio a Ladispoli, Cerveteri e dintorni

Festa del Papà: arrivano i Bignè di San Giuseppe firmati MAVÌ – una dolce pausa.

Sul Litorale di Roma per la Festa del Papà non c’è pasticceria che non proponga i celebri Bignè di San Giuseppe. Secondo la ricetta tradizionale romana sono rigorosamente fritti, ma spesso si possono trovare anche cotti al forno, in versione un po’ più light. Simili alle zeppole napoletane, anch’esse preparate per il 19 marzo, i Bignè di San Giuseppe hanno una forma tondeggiante e una morbidissima crema pasticciera all’interno.

A Ladispoli, una delle pasticcerie artigianali più in voga è quella del MAVÌ. E non è un caso: i Bignè preparati da Marta Orsomando sono – probabilmente – tra i migliori del Litorale romano. Siete curiosi di sapere come li prepara? Alla fine dell’articolo troverete la video ricetta esclusiva! E per ordinarli a domicilio, basta chiamare il 329.49.70.782

Festa del Papà ai tempi del Covid… i Bignè di San Giuseppe arrivano a domicilio

Con l’arrivo della pandemia, molte famiglie hanno cominciato a ricorrere sempre più spesso al Take Away e al Delivery. Infatti non è più necessario mettersi in fila dentro e fuori dai locali: si ordina direttamente on-line oppure per telefono e si passa a ritirare all’orario concordato. Oppure, ancora più semplicemente, si attende la consegna rimanendo comodi a casa. Particolarmente utile in queste fasi di limitazioni per gli spostamenti, sono stati i menù on-line: il portale Baraonda Food ha raccolto infatti i menù di decine di locali di Ladispoli, Cerveteri e di tutto il Litorale romano, permettendo con pochissimi e semplici gesti di ordinare con il proprio smart-phone tutto quello che si desidera.





Anche il bar pasticceria e gelateria MAVÌ, in Viale Italia 79 a Ladispoli, si è fatto da tempo conoscere per l’efficienza del servizio di consegna a domicilio:

BIGNÈ DI SAN GIUSEPPE… che dolce regalo per la Festa del Papà! Ordinali ora al #mavì e ricevili direttamente a domicilio anche la sera del 18 Marzo: così saranno pronti e freschissimi il 19 mattina!! Inoltre potrai scegliere tra tante idee deliziose per fare un regalo al tuo papà: torte, muffin special edition, biscotti e zeppole. Non dimenticare di scattare una foto del tuo dolce regalo: poi TAGGACI e usa l’hashtag #maviunadolcepausa Siamo a #Ladispoli, Viale Italia 79/81 Ordina: 329.49.70.782 #festadelpapà2021

Le ricette di Marta Orsomando (MAVÌ – una dolce pausa)

Ed ecco finalmente la ricetta di Marta che, con l’aiuto dei video maker di Baraonda Studio ci spiega, passo dopo passo, come preparare dei dolcissimi e cremosissimi Bignè di San Giuseppe per la Festa del Papà…. (e perchè no?) per tutte le volte che ne avete voglia!!

