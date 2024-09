Rifiuti abbandonati a ridosso della Banditaccia, Amasio (naac): “Necessario intervenire”

Con un post social il presidente del nucleo archeologico antica caere, denuncia il degrado e l’immondizia ritrovata nell’area archeologica di Campo della Fiera, le sue parole sono un vero e proprio appello alla mobilitazione dei cittadini per controllare e segnalare chi continua ad abbandonare i rifiuti sul territorio.

“Ormai la situazione è degenerata ed è necessario reagire e collaborare tutti per evitare di essere sommersi dall’immondizia. L’intero territorio è preso di mira da CRIMINALI che, senza vergogna, creano discariche più o meno grandi procurando un enorme danno economico e d’immagine al paese. In questo caso hanno lasciato lo squallido segno del loro passaggio a pochi metri di distanza dall’area archeologica di Campo della Fiera, presso la Necropoli della Banditaccia. È necessario scendere in campo con tutte le nostre forze di cittadini onesti e amanti di Cerveteri per controllare e segnalare alle autorità competenti.”