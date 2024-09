Ladispoli: tornano gli appuntamenti di scrittura creativa in Biblioteca

Tornano in Biblioteca gli appuntamenti di scrittura creativa, questa volta dedicati a tutti i curiosi tra i 9 ed i 13 anni.

Lunedì 23 settembre e lunedì 21 ottobre, alle ore 16:30, si terranno gli incontri di A spasso tra immagini e parole, laboratorio di lettura e scrittura: attraverso la lettura degli albi illustrati, capaci di attivare curiosità e stupore per la forza narrativa delle loro immagini e parole, i partecipanti saranno stimolati a costruire un ponte di collegamento tra le emozioni e il pensiero creativo.

Ispirandosi alla metodologia del Writing and Reading workshop, ogni partecipante potrà sperimentare in un’ottica laboratoriale la possibilità di scrivere focalizzandosi sulla propria personalità e sui propri interessi, accendendo l’immaginazione e dando forma e colore ai propri pensieri.

Il progetto, curato dall’Associazione Aperta Parentesi e tenuto da Francesca Maggiore, è realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Istituti similari, Ecomusei e Archivi – Piano annuale 2023, L. R. “24/19.

Un ringraziamento speciale va ad Alessia Ceramicaillustrata per aver contribuito alla locandina con una sua preziosa illustrazione.

E’ possibile iscriversi ad un solo appuntamento o ad entrambi; la partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca.