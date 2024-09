Ladispoli: corso di formazione sui libri in simboli, alla biblioteca “Peppino Impastato”

Si tratta di un corso di formazione sui libri scritti nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), rivolto ad insegnanti, educatori, bibliotecari, librai e a tutti coloro interessati a conoscere questi testi, che hanno un utilizzo inclusivo e sempre più esteso in ambito educativo e sociale.

Il corso, tenuto dalla linguista clinica Maria Caterina Minardi, si terrà in Biblioteca giovedì 26 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e sarà organizzato in due moduli:

1. Libri in simboli accessibili nella disabilità comunicativa

Dedicato a conoscere i benefici della lettura nella disabilità cognitiva e linguistica, in modo particolare in relazione ai “libri in simboli” o “libri in CAA”.

Durante questo modulo verranno illustrati i diversi tipi di libri in simboli fino ad oggi realizzati a livello editoriale e nelle biblioteche; i partecipanti potranno inoltre cimentarsi in esercitazioni pratiche.

2. Progettazione di un laboratorio di lettura di libri in simboli

Dedicato alla selezione dei libri e all’ideazione di un breve laboratorio che preveda l’uso dei simboli della CAA.

Il progetto, curato dall’Associazione di Promozione Sociale FARE LEGGERE TUTTI, è realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca; ai partecipanti verrà rilasciato di un attestato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale docente.