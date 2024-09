Cerveteri: in Via Zambra senza linea telefonica da 9 giorni

Senza telefono da 9 giorni, a via di Zambra cittadini esasperati. Paolacci. ” Chi di dovere intervenga, è vergognosa una situazione del genere . Basta , ci sono troppi disservizi nelle zone rurali”

Chi vive a via di Zambra e zone limitrofe sa di essere ormai un cittadino di serie B. La conferma di ciò, arriva dai recenti fatti, da quando le famiglie sono senza linea telefonica da 9 giorni) per la rottura di un palo, causato da un incidente automobilistico. Gestore bersagliato da chiamate ed email, ma ad oggi nessun intervento che ha ripristinato la linea. Sul caso è intervenuto il consigliere di Cerveteri, Gianluca Paolacci. ” Purtroppo siamo alle solite, i cittadini che vivono lontano dalla città sono fantasmi, non vengono considerati. Chi di dovere, deve darci delle spiegazione sul perchè del disservizio, che costringe nuclei famigiari a subire disagi enormi. Vanno risarciti, non ammetto che ci sia un trattamento del genere”