Cerveteri, rubati i fiori sulla foto in ricordo di Giuliano Gemma sulla via del Sasso

Giuliano Gemma aveva scelto la città di Cerveteri per vivere, era molto legato al territorio.

Nel 2013 perse la vita dopo un incidente sulla via del Sasso. In questa strada da tempo vi è una piccola immagine in suo ricordo dove Roberto Di Berardino, un amico molto caro dell’artista si reca di tanto in tanto a lasciare dei vasetti di fiori che vengono puntualmente rubati. Si tratta di un segno di chiara inciviltà e maleducazione: chi si reca a portare dei fiori lascia un segno di ricordo e presenza e strapparli o rubarli è un gesto di mancanza di rispetto soprattutto per chi non c’è più e amava questa città.