Garantito invece dal primo giorno il servizio di assistenza ai bambini con disabilità

“Con la riapertura dell’anno scolastico ripartono anche i servizi scolastici collegati. A partire dal primo giorno di scuola sarà attivo il servizio di OePac – Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, mentre da lunedì 16 settembre saranno regolarmente in funzione sia il trasporto che la refezione scolastica”. Ad annunciarlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“Le scuole a Cerveteri stanno riaprendo gradualmente già ieri, martedì 10 settembre, l’Istituto Giovanni Cena ha riaperto i suoi cancelli a tutti gli studenti. Seguirà domani, giovedì 12 l’Istituto Marina di Cerveteri, che da quest’anno è diventato un unico istituto comprensivo con la Don Milani di Valcanneto, mentre la Salvo D’Acquisto riaprirà direttamente lunedì 16 settembre – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in considerazione della riapertura scaglionata per giorni diversi, con le conseguenti uscite anticipate dei vari plessi, abbiamo deciso di far partire i servizi di mensa e trasporto scolastico direttamente con la nuova settimana, ovvero quando tutte le scuole del territorio comunale di Cerveteri avranno iniziato le regolari attività”.

“Per quanto riguarda il trasporto scolastico – precisa il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – entro venerdì 13 settembre sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri saranno pubblicati i percorsi relativi le singole linee”.

Riaprono le scuole, a Cerveteri trasporto e mensa scolastica al via da lunedì 16 settembre

“Garantito invece sin dal primo giorno di scuola – prosegue la Gubetti – il servizio di assistenza scolastica ai bambini con disabilità”.

“Con l’occasione – aggiunge il Sindaco – ci tengo ad augurare un proficuo lavoro a tutti i docenti e al personale scolastico, e ai bambini e alle bambine e alle loro famiglie, arrivi il mio più sincero augurio affinché la scuola possa continuare a rappresentare per ciascuno di voi il luogo dove crescere insieme, apprendere nuove conoscenze, ma anche vivere profonde esperienze di amicizia e di unione. Buona scuola a tutti”.

“Infine – conclude il Sindaco Elena Gubetti – ci tengo a fare degli auguri di benvenuto e buon lavoro ai Dirigenti scolastici del nostro territorio. Quest’anno infatti si apre con numerose novità, con cambi di dirigenza e alcuni addii importanti. Come prima cosa, ci tengo a fare un augurio al Preside Riccardo Agresti, che quest’anno è andato in pensione. Sono certa in ogni caso, che il suo amore per la scuola e per i ragazzi si farà sentire anche se non è più in servizio effettivo. Utilizzando proprio una sua frase, a Riccardo l’augurio di una buona vita e di un ottimo e meritato relax. Un augurio di buon lavoro infine lo rivolgo alla Professoressa Angela Esposito, Preside dell’Istituto Marina di Cerveteri, a Velia Ceccarelli, che dirigerà l’Istituto Giovanni Cena, al Professor Mario La Rocca, che dirigerà la Scuola Salvo d’Acquisto di Cerveteri e alla professoressa Loredana Cherubini, che seguirà l’Istituto Enrico Mattei”.