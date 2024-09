Si tratta della campionessa mondiale Elisa Bianchi e dell’oro ad Atene 2004 Alberto Pellegrini

Festival dello Sport: due portabandiera olimpici a Ladispoli –

Al festival dello sport di Ladispoli saranno presenti due atleti, entrambi portabandiera per la squadra azzurra alle Olimpiadi.

Si tratta di Elisa Bianchi, ginnasta ritmica, oro olimpico e cinque volte campionessa mondiale in varie categorie della propria disciplina, classe 1987, originaria di Velletri e Andrea Alberto Pellegrini, schermidore e cestista, classe 1970 e oro nella sciabola alle Paralimpiadi di Atene 2004.

Il Festival dello Sport di Ladispoli sarà l’occasione di conoscere i programmi per la nuova stagione sportiva delle ASD di Ladispoli.

Si terrà il 14 e 15 settembre in Piazza Rossellini, Piazza Marescotti e lungo Viale Italia.

Le ASD si incontreranno in Piazzale Roma e da lì sfileranno per poi salire sul palco per le presentazioni e dare il via alle manifestazioni sportive.