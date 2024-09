“La scuola è un luogo dove aprire la mente senza timore di sognare in grande”

Inizio anno scolastico a Ladispoli, oggi suono della campana all’I.C. Ilaria Alpi: presente l’Assessore Frappa –

di Marco Di Marzio

A Ladispoli l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025 ha mosso i suoi primi passi oggi. Questa mattina, infatti, mercoledì 11 settembre, suono della campana all’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”.

Insieme al corpo docenti, ad accogliere i bambini anche l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa, che con grande entusiasmo ha dato il benvenuto a tutti i presenti, soprattutto i più piccoli, portando il saluto dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Grando, impegnata a garantire il supporto necessario.

Esaurito il significato dell’essenza di presenza, l’esponente di Giunta della città balneare ha poi fatto visita a tutte le classi prime della scuola secondaria.

“La scuola – ha dichiarato per l’occasione l’Assessore – non rappresenta solamente il luogo dell’apprendimento, è anche un ambiente in cui far maturare relazioni, amicizie e valori fondamentali, un luogo dove aprire la mente senza timore di sognare in grande. Essa deve rappresentare ogni giorno un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo e per sviluppare il proprio potenziale.”

“Un particolare augurio personale va anche ai docenti, che con passione e dedizione lavorano instancabilmente per guidare gli alunni nel loro percorso di crescita. Gli insegnanti sono i veri pilastri della nostra comunità educativa, la cui capacità di guidare gli studenti è indispensabile per garantire il loro successo formativo, fondamentale per costruire una società migliore” – ha poi proseguito e concluso Margherita Frappa.