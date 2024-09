L’intera scuola si è stretta intorno ai futuri sposi, dando vita a una giornata ricca di emozioni e affetto.

IC Ladispoli 1: grande festa per i professori Giannone e Merlini –

Il 10 settembre 2024 si è svolta all’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 una grande festa, che ha coinvolto tutto il corpo docente e il personale ATA. L’evento è stato organizzato per festeggiare il prossimo matrimonio di due membri molto amati della comunità scolastica, il prof. Alessio Giannone e la prof.ssa Benedetta Merlini, che il 21 settembre 2024 si uniranno in matrimonio.

L’intera scuola si è stretta intorno ai futuri sposi, dando vita a una giornata ricca di emozioni e affetto. La festa è stata curata nei minimi dettagli, con decorazioni floreali e messaggi di auguri che hanno adornato i corridoi dell’istituto.

La preside, prof.ssa Antonella Mancaniello, ha tenuto un discorso toccante, sottolineando non solo il legame speciale tra i due colleghi, ma anche l’importanza dell’unione e della collaborazione che rappresentano per l’intera comunità educativa.

Non sono mancati momenti di divertimento e allegria. Il personale scolastico ha organizzato un rinfresco, in cui tradizione e creatività si sono mescolate, mentre i professori hanno dedicato parole e omaggi speciali ai futuri sposi, rendendo il momento ancora più significativo.

L’evento non è stato solo un’occasione per festeggiare l’amore, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza e unità all’interno della scuola. In un clima di gioia e condivisione, il prof. Giannone e la prof.ssa Merlini hanno ricevuto l’affetto caloroso dei colleghi, pronti ad accompagnarli nel loro cammino verso una nuova vita insieme.

Questa giornata rimarrà un ricordo speciale per l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, dimostrando come la scuola non sia soltanto un luogo di istruzione, ma anche di affetti e legami profondi.