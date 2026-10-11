Presentato in conferenza stampa dal presidente Francesco Rocca e dalla Giunta un pacchetto di interventi straordinari destinati alle famiglie vulnerabili, alle filiere agroalimentari messe a dura prova dai rincari e ai giovani universitari e studenti

ROMA – La Regione Lazio mette sul piatto circa 75 milioni di euro per contrastare l’impatto dell’inflazione, il caro energia e l’aumento delle materie prime che stanno gravando sul bilancio dei cittadini e delle imprese del territorio. I dettagli del provvedimento, articolato in due memorie approvate dalla Giunta regionale lo scorso 8 ottobre, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme agli assessori Giancarlo Righini (Bilancio e Agricoltura), Alessandro Calvi (Lavoro e Scuola) e Fabrizio Ghera (Trasporti e Mobilità).

Un piano strategico a tutto campo che spazia dal contrasto alla povertà energetica per le fasce più fragili della popolazione, al rilancio del comparto agricolo – duramente colpito dal costo dei carburanti e dei fertilizzanti –, fino a un’importante misura sperimentale a sostegno della mobilità giovanile.

Meno carobollette per i cittadini vulnerabili: 20 milioni contro la povertà energetica

Tra le priorità individuate dall’amministrazione regionale spicca la tutela dei nuclei familiari e dei singoli cittadini maggiormente esposti al rischio di isolamento economico. Con una dotazione finanziaria complessiva di circa 20 milioni di euro – reperiti attraverso la riprogrammazione del Fondo Sociale Europeo (FSE+ 2021-2027) e fondi regionali dedicati –, la Giunta introdurrà un sostegno straordinario mirato ad abbattere i costi delle fornitura di energia elettrica domestica.

I destinatari della misura saranno le utenze domestiche classificate come vulnerabili:

Cittadini di età superiore ai 75 anni ;

; Famiglie e individui in condizioni di svantaggio economico ;

; Persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 (art. 3);

(art. 3); Ulteriori categorie individuate dalla normativa nazionale e di settore.

Un polmone economico per le campagne: oltre 50 milioni al settore agroalimentare

Dalla gestione delle stalle all’irrigazione, fino al trasporto e all’acquisto dei concimi, i rincari di carburanti e materie prime hanno assottigliato drasticamente i margini di profitto delle aziende agricole del Lazio, scatenate nei mesi scorsi in diverse mobilitazioni sul territorio. La risposta della Regione si concretizza in un fitto pacchetto di interventi settoriali:

Carburante agricolo (€ 10.000.000): contributi straordinari calcolati sui consumi effettivi e documentati per contenere l’impatto del prezzo del gasolio.

contributi straordinari calcolati sui consumi effettivi e documentati per contenere l’impatto del prezzo del gasolio. Filiere e colture tipiche: stanziati 13 milioni di euro per la produzione integrata di vite, nocciolo e, per la prima volta, estesa anche all’olivo; 2 milioni di euro andranno a sostegno della filiera del grano duro e 300 mila euro alla tutela dell’apicoltura e dei servizi di impollinazione.

stanziati per la produzione integrata di vite, nocciolo e, per la prima volta, estesa anche all’olivo; andranno a sostegno della filiera del grano duro e alla tutela dell’apicoltura e dei servizi di impollinazione. Zootecnia e allevamento: destinati 2 milioni di euro al comparto ovicaprino, 1 milione alla tutela del latte bufalino e ben 25 milioni di euro al completamento dei progetti e dei pagamenti sul benessere animale.

destinati al comparto ovicaprino, alla tutela del latte bufalino e ben al completamento dei progetti e dei pagamenti sul benessere animale. Fertilizzanti: 1,5 milioni di euro per compensare l’incremento straordinario dei costi di concimazione.

Trasporti: abbonamento gratuito per 30 mila studenti under 26

L’incontro si è concluso con una novità sul fronte delle politiche giovanili e della mobilità sostenibile, presentata su proposta dell’assessore Fabrizio Ghera. Per l’anno scolastico 2026-2027, gli studenti under 26 in possesso dell’abbonamento Metrebus Lazio Studenti potranno viaggiare gratuitamente anche sulle nuove linee delle Unità di Rete (UdR), senza alcun costo aggiuntivo.

L’iniziativa, sostenuta con uno stanziamento regionale di 3 milioni di euro, ha un carattere straordinario e sperimentale per facilitare la transizione degli utenti verso il nuovo assetto dei trasporti. Secondo le stime di COTRAL, la misura coinvolgerà una platea potenziale di circa 30 mila giovani, che potranno attivare il titolo speciale gratuito direttamente presso la prima Unità di Rete utilizzata tramite il proprio codice fiscale.