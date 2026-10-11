Civitavecchia, intervento nella notte in via Santa Lucia: vigile del fuoco si cala a testa in giù nel pozzo per salvare un cane

Un delicato e tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha permesso di recuperare un cane di grossa taglia caduto in una cavità profonda circa cinque metri. L’animale è stato restituito sano e salvo al proprietario.

Un delicato intervento su corda ha visto impegnati gli uomini della Bonifazi.

Questa notte, alle ore 03:15, l’equipaggio della 17A è intervenuto in via Santa Lucia per il salvataggio di un cane di grossa taglia, caduto in un pozzo profondo circa 5 metri e largo appena 50 centimetri.

Giunti sul posto e valutata rapidamente la complessa situazione, i Vigili del Fuoco si sono calati utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), indispensabili per raggiungere l’animale, ormai esausto e impaurito, e procedere al suo recupero in sicurezza.

Le ridotte dimensioni del pozzo hanno reso l’operazione particolarmente delicata. Per riuscire a raggiungere il cane e operare con maggiore efficacia, un Vigile del Fuoco è stato calato a testa in giù all’interno della stretta cavità.

Una volta raggiunto, l’animale è stato rapidamente imbragato e riportato in superficie, per poi essere affidato alle cure del proprietario, presente sul posto.

Fortunatamente, il cane era in buone condizioni.

Un intervento complesso, portato a termine grazie alla professionalità e alla preparazione dei Vigili del Fuoco, che ancora una volta hanno dimostrato di essere pronti a intervenire per salvare ogni vita.