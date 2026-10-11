I rossoneri prendono il largo nel secondo quarto. Primi punti in prima squadra per gli under Nathan Babhout e Massimo Consiglio. Rinaldi: “Un gruppo sano e unito”

Supernova Fiumicino, bis vincente: 105-65 alla Polisportiva Lazio

La Supernova Fiumicino concede il bis. Davanti ai tanti tifosi presenti al Pala Supernova, la squadra allenata da Russo supera la Polisportiva Lazio per 105-65, con una prestazione costruita sul lavoro difensivo e sulla circolazione della palla in attacco. Dopo un primo quarto di relativo controllo, i rossoneri cambiano passo nella seconda frazione e prendono il largo. In difesa funziona l’aiuto reciproco, mentre in attacco emergono Norcino e Di Natale, protagonisti dell’allungo.

Nella ripresa la Supernova continua ad aumentare il vantaggio. Trovano spazio anche gli under Nathan Babhout e Massimo Consiglio, che segnano i loro primi punti in prima squadra: due a testa. Un passaggio significativo per il lavoro che la società porta avanti con il settore giovanile. Norcino chiude con 20 punti, seguito da Zappalà con 17, Diedhiou con 16 e Di Natale con 13. Tutti e dodici i convocati entrano in campo.

Ha commentato a fine gara l’ala Alessio Rinaldi: “Abbiamo giocato al ritmo che ci aveva chiesto il coach e abbiamo messo le cose in chiaro su come vogliamo giocare. Vedere tutti e 12 i convocati in campo è un segnale positivo, ma del resto abbiamo un gruppo non solo costruito bene ma anche sano e unito. A mio avviso siamo pronti per fare un cammino importante nel corso della stagione”.