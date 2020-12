Share Pin 1 Condivisioni

Regione Lazio, approvata tariffa unica per opere pubbliche edili ed impiantistiche

E’ stata approvata dalla Regione Lazio la tariffa dei prezzi, edizione 2020, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche. A darne notizia, attraverso una nota stampa, l’assessore con delega ai L.L.P.P., Mauro Alessandri:

“Il documento rispetto alla precedente edizione del 2012, presenta degli adeguamenti che riguardano, sostanzialmente, i seguenti aspetti: nuove esigenze normative, come i capitoli relativi ai cavi e conduttori e illuminazione a led per gli impianti elettrici, tubi PEAD e PVC per acquedotti e fognature per le Opere stradali; integrazioni di prezzi relative a categorie di lavoro mancanti nella precedente edizione, relative a prove geofisiche consolidamenti e restauri, gli scavi archeologici e la parte che riguarda il microtunnelling, i prezzi relativi agli interventi di piccola manutenzione, nonché pareti e controsoffitti in cartongesso, impermeabilizzazioni, coperture con lastre e percorsi tattili non vedenti e costi per le misure di sicurezza anticovid.

L’utilizzo di una Tariffa dei prezzi unica su scala regionale oltre ad essere utile per le imprese edili e di settore, favorisce l’attività di rilevazione dei dati relativi agli appalti, da parte della sezione regionale dell’Osservatorio nell’ambito dell’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”.