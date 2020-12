Share Pin 3 Condivisioni

Maltempo, diversi interventi dei VVF a Bracciano e Trevignano

Ieri sera a seguito delle condizioni meteo avverse: forte vento, rovesci con intensa attività elettrica, i Vigili del Fuoco di Bracciano, sono stati impegnati nelle zone di Trevignano, Bracciano e Santa Maria di Galeria. Già dal tardo pomeriggio i pompieri hanno rimosso un albero pericolante in via Santa Maria di Galeria. Successivamente, presso il comune di Trevigiano, una quercia a causa del forte vento, si era inclinata pericolosamente sul tetto di una villa. I VVF dopo circa 2 ore di lavoro sono riusciti a rimuovere l’albero. sono poi intervenuti a Santa Maria di Galeria per un altro albero caduto sulla sede stradale ma, fortunatamente qualcuno già aveva provveduto a rimuovere l’ostacolo dalla strada, permettendo circolazione degli autoveicoli.

Durante il rientro in sede, su segnalazione dei Carabinieri, intervenivano e a Bracciano, località Vicarello, dove un grosso albero era caduto sulla strada, bloccando un autubus della Co .tra. l. In transito. Nonostante il Forte temporale in atto, I VVF hanno provveduto al taglio della pianta, alla rimozione della potatura e alla pulizia della sede stradale invasa da fogliame e detriti. In tutte le circostanze descritte, hanno ripristinato le condizioni di sicurezza.