Referendum costituzionale sulla giustizia: le ragioni del NO

In vista del referendum costituzionale sulla giustizia promuoviamo un incontro pubblico di approfondimento per spiegare le ragioni della nostra contrarietà alla riforma.

Il testo interviene su sette articoli della Costituzione senza affrontare in modo concreto le criticità che incidono ogni giorno sull’efficienza del sistema giudiziario.

La separazione delle carriere, presentata come intervento decisivo, avrebbe un impatto estremamente limitato e non garantirebbe benefici tangibili per cittadini e operatori del settore. Allo stesso tempo, la previsione di nuovi organismi di controllo rischia di moltiplicare strutture e incarichi senza risolvere i problemi strutturali della giustizia.

Riteniamo che questa riforma possa modificare gli equilibri tra i poteri dello Stato, con il rischio di un maggiore condizionamento della magistratura.

Vi aspettiamo per un confronto aperto e approfondito.

Introduce:

Emiliano Minnucci – dirig. PD Prov. di Roma

Intervengono:

Sen. Alessandra Maiorino M5S

Dep. Filiberto Zaratti AVS – EV

Cons. Reg. Michela Califano PD

Cons. Metr. Barbara Bonanni AVS – SI

Angelo Colone – Pres. ANPI sez. Cerveteri e Ladispoli

Segr. Ivano Tassarotti, cgil/spi lega Civitavecchia.

Partecipare significa informarsi e scegliere con consapevolezza.

Vi aspettiamo.

Il Comitato per il NO Cerveteri Ladispoli