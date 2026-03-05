Ladispoli, Noi Moderati contesta la linea dei partiti del centro destra

Riceviamo e pubblichiamo:

“Con sorpresa e, in parte, con un pizzico di incredulità apprendiamo – dichiarano in una nota Roberto Polidori, Coordinatore di Noi Moderati Ladispoli, e Paolo Toppi, segretario provinciale di Noi Moderati Roma – del susseguirsi di riunioni che, dalla fine di febbraio, hanno coinvolto tre partiti della coalizione di centrodestra.

Sia nel comunicato diffuso sia nelle dichiarazioni successive, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno continuato a ignorare la nostra presenza nella città di Ladispoli. Per cultura e storia politica non crediamo nelle coalizioni “a due velocità”: i quattro partiti che compongono la maggioranza di governo e quella regionale che sostiene il presidente Rocca hanno sempre affrontato, e continuano ad affrontare, in ogni comune e con pari dignità, le sfide elettorali attraverso un progetto politico condiviso, nel segno della libertà e dello sviluppo dei territori del Lazio.

A Ladispoli, purtroppo, in modo disordinato e con quella che appare come una fuga in avanti poco comprensibile, si sta tentando di non condividere un percorso comune. Ne prendiamo atto, ma riteniamo che tali modalità non rappresentino pienamente lo spirito di un progetto condiviso e, soprattutto, esprimano una volontà di esclusione che non possiamo che registrare con rammarico. Da ora in avanti ci confronteremo sul piano politico rappresentando i valori e la sensibilità di migliaia di persone. Per questo motivo non accetteremo proposte preconfezionate che ci vengano presentate senza una reale e preventiva condivisione.”