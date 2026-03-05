Atletica, Alfredo Marino convocato nella rappresentativa regionale ad Ancona

Arriva un’altra splendida notizia per i colori dell’Atletica Cerveterana: il giovane atleta Alfredo Marino è stato convocato nella rappresentativa regionale per partecipare alla manifestazione indoor “Ai Confini delle Marche”, in programma ad Ancona.

Marino sarà impegnato nella distanza dei 600 metri, gara nella quale sta dimostrando un eccellente stato di forma. La convocazione è infatti il meritato riconoscimento dopo le recenti prestazioni che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane.

L’atleta dell’Atletica Cerveterana ha prima conquistato la vittoria nei 600 metri a Roma, per poi ripetersi sabato scorso a Latina, confermando continuità di risultati e una crescita costante. Prestazioni che non sono passate inosservate ai tecnici regionali, che hanno deciso di inserirlo nella rappresentativa per l’importante appuntamento marchigiano.

La manifestazione Ai Confini delle Marche, che si svolge al Palaindoor di Ancona, rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama indoor giovanile italiano e vedrà la partecipazione di numerosi talenti provenienti da diverse regioni. Per l’Atletica Cerveterana si tratta di una convocazione che riempie di orgoglio società, tecnici e compagni di squadra, a conferma dell’ottimo lavoro svolto sul territorio e della crescita dei propri giovani atleti.