Cerveteri celebra la Giornata Internazionale della Donna: due giorni di arte, cultura e riflessione in Sala Ruspoli

Cerveteri si prepara a omaggiare l’universo femminile con un ricco programma di iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Sabato 7 e domenica 8 marzo, la splendida cornice di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria diventerà il cuore pulsante di una manifestazione che unisce arte, letteratura, dibattiti e tradizione.
L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Cerveteri – Assessorato alla Cultura, è il frutto di una sinergia tra diverse realtà del territorio. Un ringraziamento speciale va al personale della Biblioteca Comunale “Nilde Iotti” per il prezioso supporto e per aver curato con dedizione ogni aspetto organizzativo dell’iniziativa.
Il Programma delle Giornate
Sabato 7 Marzo Le celebrazioni si apriranno ufficialmente nel pomeriggio:
- Ore 17:00: Inaugurazione della mostra di pittura “Donne a Confronto”, curata dall’Associazione “inARTE”. Un percorso visivo dedicato alla sensibilità e alla forza delle donne interpretata attraverso il linguaggio dell’arte.
Domenica 8 Marzo Una maratona culturale che ci accompagnerà per l’intera giornata:
- Ore 11:30: Presentazione del libro “La Primogenita” di Sonia Milan. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Mondadori Bookstore di Cerveteri.
- Ore 17:00: Spazio all’approfondimento con il convegno “Donne tra storia, poesia e musica”. Un momento di riflessione multidisciplinare per ripercorrere il ruolo della donna nelle diverse epoche e forme d’arte.
- Ore 18:30: Conclusione in bellezza con la presentazione del “Calendario della Donna ‘26” di Carlo Grechi, un appuntamento ormai tradizionale che celebra l’estetica e l’identità femminile.