Referendum Costituzionale, Pascucci: “Voterò no, ma questa decisione non va presa durante una emergenza sanitaria”

Il sindaco Pascucci in un lungo post social su riapertura scuole ed elezioni fa una menziona anche sul referendum costituzionale.

“Si vota per decidere una modifica della nostra Costituzione che avrà un impatto enorme sul futuro della nostra nazione. La riforma, se approvata, diminuirà il numero di Parlamentari e alcune zone della nostra nazione perderanno la rappresentanza. Ora, come sapete, sono chiaramente contrario a questo taglio e voterò no. Ma, indipendentemente dalle posizioni dei singoli, si tratta di una decisione importante, fondamentale, una scelta che cambierà la nostra Costituzione.

E non possiamo affidarla a un voto che avviene durante la più grande emergenza sanitaria della storia repubblicana.

La Democrazia non può essere negoziabile. Mai. E credo che questa situazione straordinaria debba essere valutata con maggiore attenzione di quanto non sia fatto fino a oggi”.