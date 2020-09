Share Pin 1 Condivisioni

Cerveteri, Pascucci: “Perché ritengo che le elezioni vadano rinviate”

“Sul tema delle elezioni oltre al rischio contagio, ci sono altri piani. Quest’anno si vota in 7 regioni, in 962 comuni, per 2 sezioni suppletive al Senato (una in Veneto, una in Sardegna) e per il referendum costituzionale sul taglio dei Parlamentari. L’intero corpo elettorale è chiamato alle urne e potenzialmente tutti i cittadini e le cittadine italiane si recheranno a votare”.

Così il sindaco Pascucci in lungo post in cui aggiunge:

“Milioni di Italiani dovranno eleggere Governatori delle regioni, Sindaci, Consiglieri regionali e comunali. Tra le altre, si rinnovano i Consigli ad Agrigento, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Macerata, Mantova, Nuoro, Reggio Calabria, Trento, Venezia. Scelte importantissime.

Come è possibile immaginare una campagna elettorale durante l’emergenza Covid19? Cosa accadrà se uno (o più) dei candidati dovesse risultare positivo ed essere messo in quarantena? Come potrebbe competere con gli altri?

E se si sviluppasse un focolaio in una delle città coinvolte dal voto? Cosa accadrebbe agli elettori? Potrebbero partecipare ai dibattiti pubblici o ai comizi elettorali? Potrebbero scegliere il proprio candidato avendo avuto a disposizione tutti gli elementi? E se qualcuno non si recherà alle urne per la preoccupazione di essere contagiato? Difficile immaginare – chiosa – che impatto possa avere tutto questo sulla nostra Democrazia”.