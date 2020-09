Lazio, Scuole Sicure, Califano: ''In campo una squadra di professionisti sanitari''

”Ieri, il nostro Presidente Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza per attivare le procedure per cercare medici, infermieri e assistenti sanitari nelle scuole e per i servizi educativi nel Lazio – ha detto la consigliera regionale Pd Lazio Michela Califano. Un piano che sarà dedicato all’attività di prevenzione e controllo del Covid.

Dopo i test sierologici ai docenti e al personale con l’operazione ‘Scuole Sicure’ stiamo mettendo in campo una squadra di professionisti sanitari per far ripartire in sicurezza le nostre attività didattiche”.