La denuncia della consigliera di Fratelli d’Italia, Annalisa Belardinelli dopo la denuncia del Comune di Ladispoli sui ritardi nell’avvio dei progetti

“Reddito di Cittadinanza, Cerveteri non ha ancora fatto la delibera” –

Mentre Ladispoli è già pronta per avviare i progetti relativi al Reddito di Cittadinanza, a Cerveteri a quanto pare manca ancora la delibera.

A denunciare la situazione è il consigliere di Fratelli d’Italia, Annalisa Belardinelli a Cambia il Mondo di Fabio Bellucci.

“Presenteremo un’interrogazione a risposta scritta – ha spiegato Belardinelli – dopo aver letto queste notizie e averne avuto conferma dall’ufficio”

“Non è possibile che ci siano ritardi e non avere chiarimenti da parte del Sindaco e degli Assessori”.

La consigliera Belardinelli è tornata a puntare i riflettori sugli oltre 130mila euro della Regione Lazio andati persi per l’attivazione del centro Vannini e per i minori in difficoltà.

“E’ una questione di estrema delicatezza e importanza – ha concluso Belardinelli – e vedere il Sindaco che ama stare sui social, non dare nessuna giustificazione ai cittadini …. quando le notizie sono vere la faccia non ce la mettono”.