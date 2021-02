Parte la Tarip a Cerveteri, Gubetti: “Nessun cambiamento, basta differenziare bene”

Share Pin 8 Condivisioni

L’Assessore all’ambiente rassicura i cittadini sull’avvio della tarip e sulla consegna dei mastelli: “Tutti gli utenti saranno richiamati”

“Il nuovo sistema tariffario di calcolo del servizio di raccolta rifiuti non deve preoccupare i cittadini in quanto non comporta alcun cambiamento rispetto alle modalità di conferimento utilizzate da quanto abbiamo introdotto la raccolta porta a porta nel nostro territorio”.

A tranquillizzare i cittadini sull’avvio della Tarip, la tariffazione puntuale dei rifiuti è l’assessore all’ambiente Elena Gubetti.

Diversi i dubbi e le preoccupazioni esternate, anche sui social dagli utenti, sulla nuova modalità di tariffazione e dunque di pagamento della tassa sui rifiuti: più si differenzia meno si paga. (leggi qui)

“Gli utenti devono continuare a fare quello che hanno sempre fatto, differenziare bene i loro rifiuti e conferirli con i mastelli già in loro possesso, nei giorni previsti dal calendario”, ha spiegato Gubetti.

“Dobbiamo solo prestare ancora più attenzione a quello che gettiamo nell’indifferenziato che magari può essere un materiale ancora utilizzabile e da avviare a riciclo e quindi da non sprecare gettandolo nel mastello grigio”.

LA CONSEGNA DEI MASTELLI

“Per dare modo a tutti di conferire i rifiuti correttamente abbiamo invitato gli utenti che non avessero il kit completo di mastelli a fare richiesta attraverso il link di prenotazione per ottenere un appuntamento per il ritiro”. QUI IL LINK

“Già questa settimana – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente – sono stati distribuiti i primi kit e avvisati via mail gli utenti per gli appuntamenti di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana”.

“La distribuzione avviene tutti i giorni dal lunedì al sabato presso il Centro Comunale di raccolta di via Settevene Palo, le richieste sono molte e tutti gli utenti saranno richiamati per un appuntamento e non c’è motivo di preoccuparsi”.

“Le letture sperimentali sono iniziate in tutto il territorio ma abbiamo ancora qualche mese per entrare completamente a regime”.

“L’avvio di questo sistema diverso di calcolo è una grande occasione di miglioramento della raccolta differenziata per la nostra città, le paure che mi riferiscono i cittadini sono le stesse che sentivo nel 2016 quando coraggiosamente abbiamo esteso il porta a porta su tutto il territorio e tanti pensavano che fosse un impresa impossibile vista la natura e l’estensione del nostro territorio”.

“Invece ci siamo riusciti e abbiamo porta la raccolta differenziata dal 14 % al 70% proprio grazie al lavoro di tutti i cittadini”.

“Adesso insieme riusciremo a migliorare ancora portando la nostra città ad un sistema più efficiente e trasparente – ha concluso Gubetti – che punta alla meritocrazia e favorisca processi di ottimizzazione gestionale sia da parte dell’amministrazione che del gestore del servizio che dei cittadini”.